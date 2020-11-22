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Городская поликлиника № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2

2.4
Отзывов 34
Адрес: Москва, ул. Хромова, д. 45 показать на карте
Метро: Преображенская Площадь
Телефон: Справочная: 8 (499) 161-21-30, Вызов врача на дом: 8 (499) 638-34-39
Режим работы: понедельник - пятница 8.00 - 20.00, суббота 9.00 - 18.00, воскресенье 9.00 - 16.00
Сайт: dc2.mos.ru Почта: dc2@zdrav.mos.ru

Дополнительное описание

И.о. Заведующего филиалом: Резанцева Наталья Павловна, тел. 8 (499) 161-10-80.

Телефоны Городской поликлиники № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2:
Справочная: 8 (499) 161-21-30
Вызов врача на дом: 8 (499) 638-34-39
Аптечный пункт: 8 (499) 161-13-16, зав. аптечным пунктом Шкурко Ирина Александровна
Ответственный за лекарственное обеспечение: Зелинская Юлиана Викторовна, тел. 8 (499) 161-10-80
Школа гипертонической болезни: 8 (499) 161-10-80, врач-кардиолог Ульянина Екатерина Евгеньевна

Проезд: ст. метро «Преображенская площадь», выход из первого вагона на трамвайную останову в сторону «Черкизово»,
любой трамвай, вторая остановка «Черкизово», перейти на противоположную сторону,
идти вдоль длинного желтого дома (мимо почты и аптеки) и через дорогу будет стоять поликлиника (четырехэтажное здание).

Отделения и кабинеты Городской поликлиники № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2:

  • Терапевтическое отделение 3
  • Терапевтическое отделение 4
  • Отделение неврологии
  • Офтальмологическое отделение
  • Отделение кардиологии
  • Отделение эндокринологии
  • Хирургическое отделение
  • ЛОР кабинет
  • Инфекционный кабинет
  • Кабинет процедурный
  • Отделение лучевой диагностики
  • Отделение функциональной диагностики
  • Отделение ультразвуковой диагностики
  • Отделение медицинской помощи взрослому населению на дому
  • Информационно-аналитический отдел
  • Отдел организационно-методической и клинико-экспертной работы
  • Справочно-информационный отдел
  • Хозяйственный отдел

Отзывы Городская поликлиника № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2

Всего отзывов: 34
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Городская поликлиника № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2 ВАО

Уважаемый пользователь! При написании отзыва старайтесь быть максимально объективны, описывайте где, когда, к какому врачу обращались, результат лечения и т.д. Запрещается размещать грубые и нецензурные выражения, оскорбления в любой форме, клевету, высказывания расистского характера, такие отзывы будут удалены.

5 (Отлично)
№ 34 22.11.2020 09:52

Мы хотим сказать добрые слова о докторе Сливиной Л.А. Она приходила к нам 2 раза когда мы болели ковидом. Спасибо ей за квалифицированную помощь, внимание доброжелательность. Она нам внушила уверенность в скором выздоровлении.

Елена Сергей
1 (Очень плохо)
№ 33 03.11.2020 00:07

Ужасно работает патронажная служба! Две недели не могу дождаться врача к лежачему больному...

Светлана
4 (Хорошо)
№ 32 13.02.2020 17:01

а я люблю эту поликлинику, все нормально для бесплатного обслуживания! переехав в другой район хожу к ""своим врачам!

Olga kostyaeva
1 (Очень плохо)
№ 31 04.12.2019 13:46

вызывала врача на дом,Заболела,температура 3 дня держится 38.5,озноб,ломота...состояние ужасное ...пришла врач в 19.45, послушала лёгкие со спины и на этом ВСЕ...написала стандартную схему лечения,которой я уже пользуюсь с момента заболевания ...на вопрос что у меня? ответ: вирусная инфекция! Скажите пожалуйста ,с какого времени так осматривают больного?почему врач послушал только лёгкие со стороны спины? почему не посмотрел горло?(возможно у меня ангина или лимфоузлы воспалены ) ,почему не послушала сердце ,почему не померяла давление ????вопросов много! первый раз с этим сталкиваюсь...одним словом УЖАС!

Татьяна
1 (Очень плохо)
№ 30 19.08.2019 19:29

Ужасная организация стала совершенно, не то что была раньше!! Все не организовано, никто ничего не знает и не несет ответсвенности!к бабушке должен был прийти онколог ждали 2 недели , т.к.онколог ходит только 1 раз в неделю по понедельникам, в итоге никто не пришел из за того, что информацию о больном не передали куда то там?!. И теперь ждать еще 2 недели, буду жаловаться в министерство здравоохранения и роспотребнадзор!!!

Риммм
5 (Отлично)
№ 29 30.07.2019 13:41

Очень благодарен врачу- хирургу высшей категории Сытнику Игорю Владимировичу. В течении многих лет обращался к нему с разными проблемами. В последние годы беспокоят ноги. Всегда внимателен. После его медицинской помощи здоровье восстанавливается. Главное - я доверяю его профессионализму. Пациент Демешко С. Н.

Врач Сытник И.В.
1 (Очень плохо)
№ 28 23.10.2018 11:26

Лифт в КДЦ-2 больше месяца не работает лифт. как мне жалко пенсионеров и инвалидов. И ни кому до этого нет дела.

Николаев Владимир Борисович
1 (Очень плохо)
№ 27 02.10.2018 16:25

Ужас, а не поликлиника!!!!!!! Утром 26 сентября 2018 года вызвала врача маме (81 год). Врач Якупов не пришел. 27 сентября вызвала снова врача, объяснила ситуацию, что врач не пришел. В 12-00 врач пришел. Поставил диагноз правостороннее воспаление легких. Назначил антибиотики: уколы и таблетки. Сказал, что с пятницы 28 сентября будет приходить( днем!!!!) медсестра, делать уколы. Рецепт на антибиотики не выписал.(Нет бланков).

28.09.18. Медсестра не пришла. В колл-центре ответили, что он не выписал заявку на уколы. Врач будет в понедельник (звоните).Он выпишет рецепт и медсестра придет делать укол и принесет рецепт. В понедельник по телефону мне ответили, что врача сегодня нет, без него выписать рецепт никто не может, если хотите вызовите врача на дом еще раз, а медсестра должна прийти. 1 октября, врач, которая пришла по вызову, отменила одни антибиотики и назначила уколы. Сегодня 2 октября 2018 года, а медсестра все идет....Уважаемый, главный врач, разберитесь, пожалуйста, с вашим медицинским персоналом.

Лидия
1 (Очень плохо)
№ 26 31.07.2018 16:39

Ресепшен, женской консультации работает отвратительно!!! Трубки скидывают!

411 кабинет не вносит данные про прикрепление, и через госуслуги записаться не возможно! что за бред, для чего это тогда всё делается???

Евгения
1 (Очень плохо)
№ 25 14.03.2018 13:21

Все кто пишут про ресепшн именно женской консультации аболютно согласна:ИТИОТИЗМ (и это ещё мягко сказано),телефоны на всех медсайтах абсолютно разные,единственный их номер 4991686464 никогда,повторюсь НИКОГДА не отвечает...президенту наверное проще дозвониться)) После неудачных 10 попыток(на большее времени и нервов не хватило)придется туда идти,дома оставить детей одних,чтобы уточнить маленький вопрос...Организация работы с населением на самом низком уровне-издевательство и скотское отношение к пациентам!!! Жаль,что руководство совсем не читает наши отзывы,видимо здесь мы можем только спустить пар и поплакаться!!!! Всем Вам терпения и здоровья для борьбы с нашим "замечательны" здравоохранением.

Светлана
1 (Очень плохо)
№ 24 12.03.2018 09:39

Почему не возможно дозвониться в ЖК на ресепшн??? где все люди??? они вообще работают????

Елена
5 (Отлично)
№ 23 07.03.2018 17:22

Добрый день ! Я присоединяюсь и подписываюсь под каждым хорошем отзывом о Сырокваше Елене Анатольевне. Она супер!!! Врач от Бога!!!! Девочки , я уезжала и потеряла все ее контакты , кому не трудно дайте мне ее тел номер пожалуйста !!

Манзура
5 (Отлично)
№ 22 20.02.2018 09:51

19 февраля с.г. была на приеме у доктора Чертова Андрея Владиславовича. Хочу выразить ему свою искреннюю благодарность за внимательное и уважительное отношение, неподдельное желание помочь больному. Изучив записи в моей медицинской карте дал дельные рекомендации и советы.

Для меня, как для онкологической больной, такое чуткое отношение врача имеет очень большое позитивное значение. Первый раз вышла из кабинета врача с хорошим настроением. Желаю доктору дальнейших успехов в его профессиональной деятельности.

Проконова Людмила Вячеславовна
5 (Отлично)
№ 21 02.02.2018 00:03

я хотела выразить благодарность врачу женской консультации Михаиловой Гюльмире Валеховне.Обратилась к ней в январе и до сих пор хожу в восторге от того насколько же хорошие у нас врачи ,кто бы что не говорил про консультацию ,для меня счастье лечиться у такого высококвалифицированного гинеколога -3 года наблюдала себя у другого врача и всегда мне говорили что все в порядке ,попала к ней,она сразу провела все обследования и сказала что нужна госпитализация ,поехала в больницу подтвердили все ее слова,если бы не она,незнаю что со мной было бы,жила бы себе на даче и ни о чем не подозревала бы

Раиса
1 (Очень плохо)
№ 20 29.01.2018 09:14

Дозвониться до ресепшн жен.консультации не реально!!! В течении часа 65 звонков, но трубку так никто и не взял!! Безобразие!

Людмила
1 (Очень плохо)
№ 19 12.01.2018 03:39

Ужасно работает патронажный отдел. Они затягивают сроки оформления инвалидности, не ведут работу с пациентом, раздают пустые обещания. Пол года с лета моя бабушка числится в патронаже, однако ее история болезни пуста, прежнюю историю болезни к карте не приобщили и с ней не ознакомились, в ноябре, после моего настоятельного требования лечащий врач пришел домой осмотреть лежачего больного. Осмотрел и пропал. В начале декабря я снова пришла в поликнику и напомнила, что сроки инвалидности подходят к концу и скоро переосвидетельствование. Не получтла внятного ответа ни от лечащего врача, ни от заведующего. Обратилась к прежнему лечащему врачу Шуваловой, которая сразу дала направление на анализ мочи, с ним снова пришла в патронаж и потребовала записи на выезд специалиста на забор крови. 27 декабря приехали, взяли и снова тишина. Пришла снова 11 января по поводя экг, а карта уже в архиве.... врач не считает нужным выписывать направление на экг. С боем добилась записи, когда придут -не знаю. Инвалидность заканчивается в начале февраля. Мне говорят не приходить, они сами все сделают, но без обращений они не делают ничего. Карта пуста, история болезни отсутствует. В итоге сегодня 11 январч заведующий сказал, что нет оснований для продления инвалидности. Лежачая слепая женщина с деменцией - не в счет????

наталья
1 (Очень плохо)
№ 18 09.10.2017 12:50

Добрый день! Хочу тоже оставить отзыв. Нахожусь у лечащего врача Землянской Э.С., специалист превосходный, внимательный, только положительное впечатление. Но регистратура это просто ужас, мало того, что не берут трубки, записаться просто не реально. я уже неделю звоню изо дня в день и слышу только прерывистые гудки. На сайте емиас информации о женской консультации нет, т.е. записаться нельзя. Отзовитесь! Будьте человечнее, поднимайте трубки!

Татьяна
1 (Очень плохо)
№ 17 15.05.2017 13:28

Прочитав все комментарии, могу сказать, что помогает только жалоба в минздрав.

Но жалобу писать в самой книге жалоб поликлиники или заявление зав филиалом- бесполезно!

Сразу пишите в минздрав. Примерно месяц рассматривают и потом уже есть результат.

Даже не буду описывать все свои проблемы, что были у моей семьи в этой поликлинике. Подписываюсь под любым комментарием! Все правда!

Единственное могу положительно отметить 2 врачей. Это хирург Некрасова ТЕ и гинеколог Короткова ЮЕ. " замечательные и доброжелательные доктора, настоящие профессионалы. Врачи с большой буквы!

Марина
1 (Очень плохо)
№ 16 25.04.2017 19:46

Записалась к урологу Моисеенко Алексей Александрович с острой болью. Врач, если его можно так назвать, даже не провел осмотр!!! В кабинете пробыла ровно 2 минуты. За это время он выписал анализ мочи, который, кстати, уже был до него выписан гинекологом и сдан мной накануне, и велел прийти через 5 дней. Хотелось, чтобы он с острой болью сам ждал консультации и осмотра врача пять дней. Как так можно относится к пациентам? Конечно, пришлось срочно обратиться в частную клинику. Хотелось бы получить на этот отзыв комментарий главврача поликлиники.

Наталья Олеговна Зайцева
1 (Очень плохо)
№ 15 17.04.2017 12:17

Посетила ЖК при поликлинике 149 14.04.2017 с целью забрать результаты анализов, подошла на рецепцию на втором этаже, девушка, к сожалению не увидела ее имени и фамилии, была крайне недоброжелательна, а точнее откровенно хамила! Я была просто в шоке от такого отношения к пациентам! Я думаю не позволительно обращаться к пациентам на ты!!! И тем более отвечать на вопрос пациента: цитирую "началось в колхозе утро", это безобразие! Не в одной поликлинике я не сталкивалась с таким отношением! Остался неприятный осадок!

Ольга
5 (Отлично)
№ 14 15.04.2017 20:07

Наблюдаюсь по беременности у Чукиной Е.В., до этого была просто ее пациенткой. Очень чуткий и грамотный врач. Всегда доброжелательна. Отвечает профессионально на все вопросы. Очень довольна.

Прошла всех специалистов и сдала все анализы без проблем. Приходила всегда к назначенному времени записи и все было без проблем.

Yulia Tatishcheva
1 (Очень плохо)
№ 13 09.01.2017 22:02

Сын вызвал врача на дом 09.01.17 в 8 утра, врач в течении дня так и не появился, на неоднократные звонки в регистратуру сообщалось что ждите, будет врач. Время 22 часа, никто так и не пришёл, помощи нет б/л нет, на работе прогул, были оставлены все данные в регистратуре, включая телефон, уважаемый главврач прошу разобраться и сообщить по телефону 89162525318 влад

Галина
1 (Очень плохо)
№ 12 11.08.2016 15:47

Постоянно теряют карты, теряют анализы, медсестер на этажах не дождаться, нужно постоянно бегать по этажам и искать их.

Огромные очереди не смотря на электронную запись. Несколько дней подряд отпрашивалась с работы, приходила к записи, и после долгожданного ожидания врача уходила домой. Врач всего навсего - терапевт!

Жалобы были на боли в груди, постоянное высокое давление, слабость, постоянные сильные отеки ног, резкий набор веса, при том что ем как котенок. Подозрение было на эндокринологию или кардиологию лично у меня. Когда попала наконец-то к терапевту, она просто взглянула на меня и отмела все мои предположения. Уверенно сказав, что ни к эндокринологу, ни тем более на УЗИ мне не надо. И, направление она мне к ним не даст!

Состояние здоровья с каждым днем ухудшалось в геометрической прогрессии, дошло до того, что я уже работать не могла. Причину мне так и не сказали. Назначения лечения тоже никакого не было!

Пришлось идти в соседнюю платную клинику. Дорого конечно. Но зато есть результат. Выяснилось, что проблемы с щитовидной железой и от сюда ТАКИЕ проблемы. Назначили лечение. Ситуация выправляется.

Нет у нас бесплатной медицины к сожалению.

Екатерина
5 (Отлично)
№ 11 11.08.2016 12:17

Хочу присоединиться к добрым и хорошим отзывам о враче Сырокваше Елене Анатольевне, во многом благодаря ей, так считаю, родила здорового сына и проходила все беременность налегке. Всегда приятное и доброе отношение, могла и пожурить иногда, но так мягко, что было стыдно, но не обидно. Планируем с мужем второго ребенка, очень надеюсь она еще работает в этой поликлинике-только к ней и пойду!

Приятно знать, что есть еще хорошие, добрые и профессиональные врачи в наших поликлиниках, Елена Анатольевна несомненно такой врач!

Оля
1 (Очень плохо)
№ 10 22.06.2016 13:33

Ужасное отношение к пациентам со стороны врача кардиолога Ульяниной Е. Е. Постоянно теряются карточки и заставляет искать их самих больных. Брат после обдирного инфаркта и с диабетом весь день пробыл в поликлинике чтобы выписать рецепт. Она говорит это выши проблемы я вас не звала. Такие люди не должны работать в поликлиниках и гробить людей

Лидия
1 (Очень плохо)
№ 9 09.06.2016 16:57

Поликлиника работает по своим "собственным" законам.Отпросилась с работы.Пришла на приём к терапевту(Мирский) с болью в животе,направление на УЗИ брюшной полости не дали,типа всё расписано на месяц вперёд,а платно за 1800т.р.иди прямо сейчас.Терапевт отправил к хирургу,врач,осмотрев не чего не выявил.Вновь пришла к Мирскому в кабинете его не было,в регистратуре сказали ждите врача,прождала 50 мин.,ушла не дождавшись. День пропал-диагноз не поставлен. Медицина бесплатная,но помощи не оказали.Вечером этого дня и на следущее утро живот болит опять.И это происходит в Москве....

Светлана
1 (Очень плохо)
№ 8 24.03.2016 14:35

Вот вам свежий отзыв. 24. 03. 2016. Пришла в 8 акушерских недель к Чукиной Е. В. в женскую консультацию на Хромова 45. Подготовленная с полным пакетом подарков. Что могу сказать. Хуже врача не встречала. Врачебная этика отсутствует полностью. У меня было заключение УЗИ там написано беременность малого срока 2-3 нед. Чукина отмела этот лист сразу сказав что ей нужно заключение узиста ‘нашего’. Ок без проблем можно было на этом остановится. Нет же, тут она добавляет ‘А то вдруг там уже замершая беременность’. Проглотила. Задаю вопрос ‘ Не смотря на то что после первых родов прошло 10 лет всё равно будут кесарить (1е кесарево было). Получаю ответ ‘Конечно! Зачем нам нужна мёртвая мама! После осмотра на кушетке объявила ‘ты мне не нравишься, у тебя по акушерским 6 недель(считать как видимо тоже не умеет), а матка на все 12. Наверно там какое то воспаление. На всякий случай поставлю тебе миому матки. Я стала слёзно просится на узи. ‘Приходи завтра! ‘ Я до завтра не доживу- отвечаю. Сегодня! Настаиваю со слезами на глазах!!!! Сжалилась, пошла договорилась и в коридоре объявляет ‘Всё посмотрят тебя. Узистка пишет десертацию и ей как раз нужны такие случаи с паталогиями!!!!! Ничего из её слов на узи не подтвердилось!!! Как вы понимаете я до смерти напуганная была у трёх узистов. К слову сказать на учёт меня так и не поставили, ответ был следующий ‘ чтобы завести на тебя карту надо целый час у меня сейчас нет времени, придёшь потом’ В 9 недель таже песня карта не заведена. Сама выпросила направления на анализы, узи. В 11 недель отсидев в очереди 1, 5 часа получила тот же ответ нет времени. Кстати пришла я уже с готовыми анализами на них госпожа Чукина даже не взглянула. Я конечно как идиотка расплакалась. Еле как выговорила типа отдайте мне моё заключение узи. В этот же день пришла к другому врачу. Девочки!!! Карту мне заводили ровно 7 мин. Я не знаю на сколько Чукина профи и знать не хочу. Могу только точно сказать что все три прихода я ревела и после её посещений у меня подскакивало давление. И на хрена мне такой врач?!!! Чтобы всю беременность выслушивать страшилки.

Ксения
5 (Отлично)
№ 7 29.02.2016 07:48

С радостью присоединяюсь ко всем хорошим отзывам о враче Сырокваше Елене Анатольевне. Думаю, что многие женщины нашего района разделяют мое мнение. Спасибо, уважаемая Елена Анатольевна! Общаясь с Вами понимаешь, что не все хорошие традиции потеряны в нашем многострадальном Отечестве!

Лариса
5 (Отлично)
№ 6 18.11.2015 11:03

Я тоже хочу присоединится к отзыву Светланы. Действительно Сырокваша Елена Анатольевна отличный врач. Это именно тот случай, когда только от разговора с врачом становится легче.

Наталья
1 (Очень плохо)
№ 5 22.09.2015 11:13

Просто ужас,теряют карты,анализы,забрать анализ нужно отсидеть почти 2 часа,потом к врачу,потом опять 2 часа что бы выписать направления на анализы. Больничный выдается в декрет минимум через 2 недели. Обращение ужасное.

анна
Отзывы с 1 по 30 из 34
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