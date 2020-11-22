Городская поликлиника № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2

И.о. Заведующего филиалом: Резанцева Наталья Павловна, тел. 8 (499) 161-10-80.

Телефоны Городской поликлиники № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2:

Справочная: 8 (499) 161-21-30

Вызов врача на дом: 8 (499) 638-34-39

Аптечный пункт: 8 (499) 161-13-16, зав. аптечным пунктом Шкурко Ирина Александровна

Ответственный за лекарственное обеспечение: Зелинская Юлиана Викторовна, тел. 8 (499) 161-10-80

Школа гипертонической болезни: 8 (499) 161-10-80, врач-кардиолог Ульянина Екатерина Евгеньевна

Проезд: ст. метро «Преображенская площадь», выход из первого вагона на трамвайную останову в сторону «Черкизово»,

любой трамвай, вторая остановка «Черкизово», перейти на противоположную сторону,

идти вдоль длинного желтого дома (мимо почты и аптеки) и через дорогу будет стоять поликлиника (четырехэтажное здание).

Отделения и кабинеты Городской поликлиники № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2: