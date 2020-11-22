Городская поликлиника № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2

И.о. Заведующего филиалом: Резанцева Наталья Павловна, тел. 8 (499) 161-10-80.
Телефоны Городской поликлиники № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2:
Справочная: 8 (499) 161-21-30
Вызов врача на дом: 8 (499) 638-34-39
Аптечный пункт: 8 (499) 161-13-16, зав. аптечным пунктом Шкурко Ирина Александровна
Ответственный за лекарственное обеспечение: Зелинская Юлиана Викторовна, тел. 8 (499) 161-10-80
Школа гипертонической болезни: 8 (499) 161-10-80, врач-кардиолог Ульянина Екатерина Евгеньевна
Проезд: ст. метро «Преображенская площадь», выход из первого вагона на трамвайную останову в сторону «Черкизово»,
любой трамвай, вторая остановка «Черкизово», перейти на противоположную сторону,
идти вдоль длинного желтого дома (мимо почты и аптеки) и через дорогу будет стоять поликлиника (четырехэтажное здание).
Отделения и кабинеты Городской поликлиники № 149 Филиал № 2 КДЦ № 2:
- Терапевтическое отделение 3
- Терапевтическое отделение 4
- Отделение неврологии
- Офтальмологическое отделение
- Отделение кардиологии
- Отделение эндокринологии
- Хирургическое отделение
- ЛОР кабинет
- Инфекционный кабинет
- Кабинет процедурный
- Отделение лучевой диагностики
- Отделение функциональной диагностики
- Отделение ультразвуковой диагностики
- Отделение медицинской помощи взрослому населению на дому
- Информационно-аналитический отдел
- Отдел организационно-методической и клинико-экспертной работы
- Справочно-информационный отдел
- Хозяйственный отдел